Клуб готов распрощаться с футболистами.
Адриен Рабио, Getty Images
13 февраля 2022, 14:10
Туринский Ювентус в летнее трансферное окно рассмотрит варианты с продажей двух футболистов.
Главный тренер Массимилиано Аллегри больше не рассчитывает на защитника Алекса Сандро и полузащитника Адриена Рабио.
Контракты футболистов истекают уже летом 2023 года и поэтому их уход более чем вероятен в следующее трансферное окно.
Со стороны клубов АПЛ исходит интерес к обоим игрокам. Более того, Ювентус, в случае продажи, разгрузит зарплатную ведомость.
На счету Алекса Сандро 19 матчей в текущем сезоне. Рабио сыграл столько же и отметился голевым пасом.
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