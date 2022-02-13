Италия

Клуб готов распрощаться с футболистами.

Туринский Ювентус в летнее трансферное окно рассмотрит варианты с продажей двух футболистов.

Главный тренер Массимилиано Аллегри больше не рассчитывает на защитника Алекса Сандро и полузащитника Адриена Рабио.

Контракты футболистов истекают уже летом 2023 года и поэтому их уход более чем вероятен в следующее трансферное окно.

Со стороны клубов АПЛ исходит интерес к обоим игрокам. Более того, Ювентус, в случае продажи, разгрузит зарплатную ведомость.

На счету Алекса Сандро 19 матчей в текущем сезоне. Рабио сыграл столько же и отметился голевым пасом.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.