Италия

Украинский футболист получил оценку 7,4 от портала, выйдя при этом на замену на 60-й минуте.

В рамках 25-го тура итальянской Серии А Аталанта упустила минимальную победу над Ювентусом в компенсированное ко второму тайму время (1:1).

В данном матче участие принял украинец Руслан Малиновский, который вышел на поле на 60-й минуте вместо Луиса Муриэля и отметился единственным голом своей команды в данном матче.

28-летний украинец вышел на замену, заработал штрафной удар у ворот соперника, а затем после передачи Фройлера красиво пробил в левую девятку на 76-й минуте встречи.

Статистический портал Whoscored оценил игру Руслана Малиновского в 7,4 балла, что является одной из самых высоких оценок среди всех футболистов, которые выходили на поле в данном противостоянии.

Среди игроков Аталанты больше только у Тена Копмейнерса (7,9) и Мартена де Роона (7,5), тогда как у Ремо Фройлера такая же оценка — 7,4.

Что касается футболистов Ювентуса, то выше, чем Руслана Малиновского, оценили только трех: Данило (7,8), Маттейса де Лигта (7,5) и Пауло Дибалу (7,5).

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