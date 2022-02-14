Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 25-го тура итальянской Серии А Аталанта упустила минимальную победу над Ювентусом в компенсированное ко второму тайму время (1:1).

В данном матче участие принял украинcкий полузащитник Руслан Малиновский, который вышел на поле на 60-й минуте вместо Луиса Муриэля и на 76-й минуте встречи отметился единственным голом своей команды, который стал настоящим украшением данной встречи ( тайминг видео — 01:53 ).

К сожалению для болельщиков Аталанты, их команде не удалось сохранить свое минимальное преимущество — в компенсированное ко второму тайму время Данило вернул паритет на табло, а финальный свисток зафиксировал ничью.

Обзор матча:

Аталанта — Ювентус 1:1

Голы: Малиновский, 76 — Данило, 90+2



Аталанта: Спортьелло — Толой, Демирал, Джимсити — Хатебур, Де Роон, Фройлер, Дзаппакоста (Мехле, 61) — Копмейнерс — Бога (Пашалич, 90+1), Муриэль (Малиновский, 61).



Ювентус: Щесны — Данило, Де Лигт, Бонуччи (Куадрадо, 79), Де Шильо — Маккенни (Кин, 81), Локателли, Рабио (Рабио, 86) — Дибала, Влахович, Мората (Аке, 86).



Предупреждения: Толой, Хатебур — Данило, Влахович, де Лигт