Италия

Состоялся заключительный матч 25 тура итальянской Серии А.

В заключительном матче 25 тура итальянской Серии А Фиорентина в гостях вырвала победу над Специей со счетом 2:1.

Уже на 16 минуте "фиалки" получили отличный шанс открыть счет, но Кшиштоф Пьонтек не смог реализовать пенальти. И все же в концовке первого тайма Фиорентина повела в счете благодаря точному удару в исполнении того же Пьонтека.

Хозяева смогли отыграться лишь в середине второго тайма — на 74 минуте результативным ударом отметился Кевин Агудело. Однако последнее слово было за "фиалками" — на 89 минуте своим точным ударом отличился Софьян Амрабат.

Также отметим, что украинский хавбек Виктор Коваленко, который недавно восстановился после травмы, провел весь матч на скамейке запасных.

После 24 игр Фиорентина набрала 39 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, а у Специи 26 баллов и 14 строчка.

Специя — Фиорентина 1:2

Голы: Агудело, 74 — Пьонтек, 42, Амрабат, 89.

Специя: Проведель — Амиан, Эрлич, Николау, Реца — Кивьор, Сала (Агудело, 57) — Гьяси (Колли, 57), Маджоре (Бурабия, 76), Верде — Манай (Нзола, 56).

Фиорентина: Терраччано — Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги — Кастровилли (Иконе, 85), Амрабат, Малех (Дункан, 62) — Гонсалес, Соттил (Сапонара, 78), Пьонтек (Артур, 79).

Предупреждения: Реца, Амиан — Кастровилли.

На 16 минуте Пьонтек (Фиорентина) не реализовал пенальти