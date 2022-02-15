Италия

Итальянский клуб намерен увеличить доходы.

Руководство Милана работает над заключением сделки с новым инвестором - онлайн-страховой компанией Wefox Italia.

Переговоры длятся уже на протяжении нескольких месяцев. Клуб намерен увеличить доходы от спонсоров. Ранее были подписаны около 25 партнерских соглашений.

Wefox Italia - онлайн-страховая компания, специализирующаяся на страховании автомобилей и жилья. Она была основана в Берлине и является одним из инвесторов берлинского Униона.

Также известно, что Милан общается с компаниями Puma и Fly Emirates о продлении сотрудничества.

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