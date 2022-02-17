Защитник не поможет команде в ближайшее время.
Леандро Бонуччи, Getty Images
17 февраля 2022, 16:52
В рамках 26 тура итальянской Серии А в туринском дерби Ювентус сыграет против Торино.
Главный тренер "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче, рассказав о проблеме с травмированными футболистами накануне встречи.
В частности, точно этот поединок пропустит Леонардо Бонуччи. По словам Аллегри, центрбек испытывает дискомфорт в икроножных мышцах. Поединок прошлого тура чемпионата Италии против Аталанты стал первым для игрока, но и его он до конца не отыграл. Сообщается, что его участие в матче Лиги чемпионов против Вильярреала под вопросом.
Также в дерби не сыграют Федерико Бернандески, испытывающий проблемы со спиной, и Федерико Кьеза, не играющий с начала января.
"Я не знаю, будут ли играть Душан Влахович, Альваро Мората и Пауло Дибала. Также Джорджо Кьеллини выбыл, Данило дисквалифицирован" , — подытожил Аллегри.
Матч Ювентус — Торино состоится 18 февраля и начнется в 21:45 по киевскому времени.