Италия

Защитник не поможет команде в ближайшее время.

В рамках 26 тура итальянской Серии А в туринском дерби Ювентус сыграет против Торино.

Главный тренер "старой сеньоры" Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче, рассказав о проблеме с травмированными футболистами накануне встречи.

В частности, точно этот поединок пропустит Леонардо Бонуччи. По словам Аллегри, центрбек испытывает дискомфорт в икроножных мышцах. Поединок прошлого тура чемпионата Италии против Аталанты стал первым для игрока, но и его он до конца не отыграл. Сообщается, что его участие в матче Лиги чемпионов против Вильярреала под вопросом.

Также в дерби не сыграют Федерико Бернандески, испытывающий проблемы со спиной, и Федерико Кьеза, не играющий с начала января.

"Я не знаю, будут ли играть Душан Влахович, Альваро Мората и Пауло Дибала. Также Джорджо Кьеллини выбыл, Данило дисквалифицирован" , — подытожил Аллегри.

Матч Ювентус — Торино состоится 18 февраля и начнется в 21:45 по киевскому времени.