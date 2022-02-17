Италия

Вингер Ювентуса запросил 4,5 миллиона евро в год.

Контракт атакующего полузащитника Федерико Бернардески с Ювентусом истекает летом этого года, поэтому в конце текущего сезона он может сменить клубную прописку на правах свободного агента.

Как сообщает журналист Николо Скира, в последние несколько недель с 28-летним итальянцем связались Милан и Интер, однако на данном этапе оба клуба далеко от заключения предварительной сделки с футболистом.

Камнем преткновения к осуществлению трансфера являются финансовые запросы Бернардески, который хочет зарабатывать 4,5 миллиона евро за сезон, не считая различных бонусов.

По информации источника, в декабре прошлого года Ювентус предлагал Бернардески новый контракт с зарплатой в 3 миллиона евро + определенная сума за продление соглашения.

В текущем сезоне итальянский полузащитник провел за туринцев 23 поединка, в которых он забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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