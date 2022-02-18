О новых соглашениях с футболистами объявят в ближайшее время.
Иван Перишич и Марцело Брозович, Getty Images
18 февраля 2022, 14:57
Подписание новых контрактов с Брозовичем и Перишичем для Интера является лишь формальностью — утверждает журналист Фабрицио Романо.
Все условия новых контрактов двух хорватских полузащитников уже согласованы и никаких сюрпризов не ожидается.
Действующие контракты Перишича и Брозовича рассчитаны до 30 июня 2022 года.
Новое соглашение 29-летнего Брозовича будет рассчитано на 4 года, а 33-летного Перишича — на два года.