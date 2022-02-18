Италия

О новых соглашениях с футболистами объявят в ближайшее время.

Подписание новых контрактов с Брозовичем и Перишичем для Интера является лишь формальностью — утверждает журналист Фабрицио Романо.

Все условия новых контрактов двух хорватских полузащитников уже согласованы и никаких сюрпризов не ожидается.

Действующие контракты Перишича и Брозовича рассчитаны до 30 июня 2022 года.

Новое соглашение 29-летнего Брозовича будет рассчитано на 4 года, а 33-летного Перишича — на два года.