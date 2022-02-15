Италия

Футболист не имел шансов покинуть Бергамо.

Миланские гранды Интер и Милан в летнее трансферное окно хотели подписать украинского полузащитника Аталанты Руслана Малиновского.

Спортивному директору Интера Пьеро Аузилио очень нравится игра, которую показывает Малиновский, однако шансов подписать Руслана у клуба не было.

Еще перед уходом из клуба Антонио Конте разговаривал с руководством, требуя усилить команду украинцем. Он видел его в схеме 3-5-2.

Также Милан выходил на Аталанту с предложением. Украинец должен был заменить Хакана Чалханоглу, который перебрался в Интер, но Аталанта отказала.

Отмечается, что Малиновский вскоре может продлить контракт с "бергамасками", который истекает в 2023 году.