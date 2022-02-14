Италия

Ситуацией с защитником интересуется Барселона.

Стефан де Врей не собирается продлевать контракт с Интером и намерен летом 2022 года сменить клуб — утверждает Calciomercato.it.

Не против такого развития события и сам клуб, поскольку контракт де Врея истекает в июне 2023 года, а "нерадзурри" хотят заработать на его продаже пару десятков миллионов евро.

Агент футболиста Мино Райола обещал Интеру осуществить этот трансфер, и, судя по слухам, этой сделкой заинтересовалась Барселона.

30-летний де Врей провел 55 матчей в составе национальной сборной Нидерландов (3 гола) и выступал за Фейеноорд (154 матча во всех турнирах, 7 голов), Лацио (118, 10) и Интер (149, 8).