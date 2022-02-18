Италия

У итальянского клуба появятся новые владельцы.

В ближайшее время инвестиционная компания KKR выкупит 85 процентов акций Аталанты.

Стоимость сделки для фонда Kohlberg Kravis Roberts будет составлять 350 миллионов евро.

Известно, что больших изменений в штабе руководства "бергамасков" не предвидится. Роль генерального директора точно останется за Лукой Перкасси.

KKR -- ведущая мировая инвестиционная компания, созданная в 1976 году. Она предлагает альтернативные решения по управлению капиталом, рынкам капитала и страхованию.

Также сообщается, что фонд котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже с 2010 года и имеет портфель из 110 компаний, которые генерируют примерно 269 миллиардов долларов годовой выручки.

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