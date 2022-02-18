Италия

Наставник Ромы высказался о текущем положении дел в команде.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо высказался о возможном непопадании своей команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Кроме того, порутугалец прокомментировал тот факт, что он сам не принимает участие в главном еврокубковом турнире.

"Я не скучаю или ностальгирую по Лиге чемпионов. Я провел более 150 матчей в этом турнире, а сейчас мы играем в Лиге конференций — мне не на что жаловаться. К тому же, я не видел ни одного действительно классного матча на этой неделе. Мне не понравилась игра Реала и ПСЖ.

Верона? Нам предстоит тяжелый матч — тяжелый для обеих команд. У нас отсутствует девять человек по тем или иным причинам. Это очень много, но у нас есть кем их заменить. Футболисты, которые выйдут на поле, должны показать свою страсть к игре", — приводит слова Моуриньо сайт Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что Рома стартует в плей-офф Лиги конференций с 1/8 финала на правах победителя группы.

В следующем туре итальянской Серии А римляне встретятся с Вероной. Матч состоится в субботу, 19 февраля в 19:00 по киевскому времени.

Ранее о положении дел в команде высказался капитан Ромы Пеллегрини.