Италия

Форвард Милана анонсировал свое скоро возвращение после травмы.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович высказался о свое восстановлении, а также в своем стиле анонсировал возвращение на поле в ближайшее время.

"Я скоро вернусь и тогда я "взорву" стадион. На самом деле, меня беспокоят мои последние травмы с ахиллом, но я знаю, что я делаю и верю в это.

Не знаю, как долго я еще смогу играть, но не нужно мне задавать подобных вопросов — я сам решу, когда хватит. Я очень хочу выиграть Серию А с этим Миланом — это было бы невероятным достижением.

Жизнь после футбола? Мне нужно заняться тем, что мне даст адреналин. У меня много проектов, но я бы не отказался стать актером — мы уже работаем в этом направлении", — приводит слова опытного шведа Sky Italia.

В нынешнем сезоне Ибрагимович провел 19 поединков, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста.

Ранее наставник "россонери" Стефано Пьоли прокомментировал предстоящий поединок Серии А против Салернитаны.