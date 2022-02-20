Стали известны стартовые составы команд на матч Серии А.
Руслан Малиновский, getty images
20 февраля 2022, 12:46
Аталанта в рамках поединка 26 тура чемпионата Италии пожалует в гости к Фиорентине.
Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини доверил место в стартовом составе украинцу Руслану Малиновскому.
Фиорентина: Драговски — Одриосола, Миленкович, Игор, Бираги — Бонавентура, Торрейра, Кастровилли — Гонсалес, Пьонтек, Соттил
Аталанта: Муссо — Толой, Демирал, Джимсити — Хатебур, Фройлер, Де Роон, Компейнерс, Дзаппакоста — Малиновский, Бога
Напомним, что начало матча запланировано на 13:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.