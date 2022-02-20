Италия

Бергамаски в очередной раз потеряли очки в Серии А.

Аталанта в рамках поединка 26-го тура чемпионата Италии пожаловала в гости к Фиорентине. Украинский полузащитник Руслан Малиновский получил место в основном составе, а его партнерами по атаке стали Бога и Компейнерс.

С первых минут Фиорентина продемонстрировала, что собирается бороться за три очка в данном матче. "Фиалки" задали очень высокий темп игры, не давая сопернику толком переходить центр поля. Первый действительно опасный момент возник ближе к середине тайма, когда Гонсалес пробивал головой после подачи партнера с левого фланга, но Муссо справился.

Сов временем команда Гасперини смогли отодвинуть игру от своих ворот, но до остроты у чужих владений дело не доходило почти не доходило. Единственный шанс у бергамасков для гола был у Компейнерса - полузащитник вырвался на свидание с Драговски, но не смог переиграть поляка в ближнем бою.

Фиорентина же не переставала быть опасной у чужих ворот - Соттил прорвался в чужой штрафной, сместился в центр и пробил, но мяч немного разминулся с дальним углом. А уже в начале второго тайма "фиалки" добились своего — команда провела роскошный контрвыпад: Гонсалес вырезал передачу на Пьонтека, а тот вторым касанием прошил Муссо. 1:0.

На 62 минуте, казалось, что Аталанта восстановила паритет, когда Малиновский получил передачу из глубины и расстрелял ворота Драговски, однако был зафиксирован офсайд у Хатебура. После просмотра VAR арбитр указал, что гола не было, на что очень эмоционально отреагировал Гасперини, получив за это удаление.

В оставшиеся минут Фиорентина посредством высокого прессинга пыталась отодвинуть игру от своих ворот, а у Аталанты мало что получалось в атаке, потому финальный свисток главного арбитра встречи зафиксировал победу Фиорентины.

Фиорентина — Аталанта 1:0

Гол: Пьонтек, 56

Фиорентина: Драговски — Одриосола, Игор, Миленкович (Мартинес, 67), Бираги (Терзич, 75) — Бонавентура (Мале, 76), Торрейра (Амрабат, 38), Кастровилли (Данкан, 67) Пьонтек, Гонсалес, Соттиль.

Аталанта: Муссо — Хатебур, Толои (Скальвини, 76), Джимсити (Пашалич, 58), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 59) — де Роон, Фройлер (Пессина, 59) — Копмейнерс, Малиновский, Бога.

Предупреждения: Миленкович, Амрабат — Джимсити, Малиновский, Демирал, Толой