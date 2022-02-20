Нидерландский форвард может сменить клубную прописку.
Мемфис Депай, getty images
20 февраля 2022, 19:30
Мемфис Депай после прихода Хави Эрнандеса на пост главного тренера Барселоны получает мало игровой практики.
Как сообщает издание Sport.es, переманить нидерландского нападающего в свои ряды хотят сразу три итальянских клуба.
Источник утверждает, что речь идет об Интере, Милане и Ювентусе.
В нынешнем сезоне Депай провел 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста.
Напомним, что среди возможных вариантов продолжения карьеры присутствует также возвращение в Лион.