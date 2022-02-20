Италия

Нидерландский форвард может сменить клубную прописку.

Мемфис Депай после прихода Хави Эрнандеса на пост главного тренера Барселоны получает мало игровой практики.

Как сообщает издание Sport.es, переманить нидерландского нападающего в свои ряды хотят сразу три итальянских клуба.

Источник утверждает, что речь идет об Интере, Милане и Ювентусе.

В нынешнем сезоне Депай провел 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста.

Напомним, что среди возможных вариантов продолжения карьеры присутствует также возвращение в Лион.