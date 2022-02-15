Лига Европы

27-летний футболист продолжает восстановление после травмы.

Нападающий Барселоны Мемфис Депай не сможет помочь своей команде в ближайших поединках. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 27-летний футболист продолжает восстановление после мышечной травмы.

В последний раз голландец появлялся на поле 12 января. В клубе надеются, что футболист успеет восстановиться к ответному матчу против Наполи, который запланирован на 24 февраля.

Таким образом, Депай пропустит ближайшие матчи "блаугранас" против Наполи в Лиге Европы и Валенсией в испанской Ла Лиге.

В нынешнем сезоне Депай провел 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал два ассиста.

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