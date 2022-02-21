Италия

Форвард Сассуоло прокомментировал победу над Интером.

В рамках 26-го тура итальянской Серии A Сассуоло в выездном поединке сумел одолеть миланский Интер (2:0).

Интер — Сассуоло 0:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, автор голевого паса под первый гол "нероверди" в этой игре, нападающий Доменико Берарди, оценил выступление своей команды.

"Наши молодые игроки прекрасно сыграли сегодня. Они прислушиваются к тому, что им говорят, и вносят серьезный вклад в успехи команды. Мы выиграли всухую, а это значит, что мы очень хорошо отыграли как в обороне, так и в атаке.

Джакомо Распадори и Джанлука Скамакка — отличные игроки, и они готовы сделать следующий шаг в своей карьере. Они доказывают это от матча к матчу и должны в дальнейшем продолжать это делать. В том числе и на тренировках.

Я тоже очень вырос за последние годы. Очевидно, что я не стану скрывать своего стремления играть большие матчи на больших стадионах, но все это становится возможным только благодаря тому, что я делаю здесь, в Сауссуоло.

Чувствую, что еще должен улучшаться во многих компонентах и должен продолжать работать в том же духе, что и раньше", — подытожил итальянский футболист.

Отметим, что прошлым летом Берарди хотел покинуть свой нынешний клуб, но переговоры с Фиорентиной о трансфере даже не стартовали. Еще немногим ранее игрок сам отказался переходить в туринский Ювентус, так как на тот момент чувствовал себя неготовым к серьезным вызовам.

В следующем туре Сассуоло сыграет в домашнем матче как раз против коллектива из Флоренции.