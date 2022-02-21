Италия

Футболист по-прежнему находится в сфере интересов Ювентуса.

Атакующий полузащитник Ромы и сборной Италии Николо Дзаньоло по-прежнему не начинал переговоры с клубом касаемо нового соглашения.

Это ситуацией намерен воспользоваться туринский Ювентус, который продолжает вести переговоры с окружением футболиста о возможном трансфере будущим летом, сообщает Николо Скира.

Отметим, что контракт игрока с римлянами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Дзаньоло 28 матчей в футболке Ромы, в которых он сумел забить четырьмя забитыми мячами, а также сумел отдать пять результативных передач.

Transfermarkt оценивает футболиста в 33 млн евро.

Ранее сообщалось, что хавбек заинтересовал Манчестер Юнайтед.