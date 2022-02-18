Англия

Итальянский футболист попал на радары "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания Николо Дзаньоло в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание ASRomaLive, "красные дьяволы" уже сделали запрос относительно доступности 22-летнего итальянца.

Отметим, что контракт игрока с римлянами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Дзаньоло 20 матчей за Рому, в которых он забил два гола и отдал результативный пас.

Напомним, что на Николо Дзаньоло претендуют также две других команды — Тоттенхэм и Ювентус.