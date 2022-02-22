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Кальяри - Наполи, getty images
22 февраля 2022, 00:28
В рамках 26 тура итальянской Серии А Наполи отправился в гости к Кальяри и не смог добиться победы, сыграв вничью.
Неаполитанцы вообще могли уступить — команда Лучано Спаллетти восстановила паритет лишь под занавес встречи.
Обзор матча:
Кальяри — Наполи 1:1
Голы: Перейро, 58 — Осимхен, 87
Кальяри: Краньо, Белланова, Гольданига, Альтаре, Ловато, Далберт, Базелли (Дзаппа, 82), Дейола, Грасси (Марин, 75), Перейро (Паволетти, 83), Жоао Педро.
Наполи: Оспина, Ди Лоренцо (Малькюи, 27; Дзаноли, 83), Кулибали, Жезус (Фабиан Руис, 67), Ррахмани, Мариу Руй, Демме (Унас, 67), Зелиньски, Элмаз, Мертенс, Петанья (Осимхен, 67).
Предупреждения: Жоао Педро (35), Малькюи (42), Кулибали (64)