Римская команда хочет усилить центр поля.
Пьер-Эмиль Хейбьерг, getty images
22 февраля 2022, 01:54
Рома продолжает работу над усилением средней линии поля в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Football Insider, римский клуб хочет подписать полузащитника Пьера-Эмиля Хейбьерга из Тоттенхэма.
Источник утверждает, что Роме придется выложить за датского футболиста сумму порядка 25 миллионов фунтов.
Напомним, что ранее Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался о работе с Антонио Конте, сотрудничество с которым считает фантастикой.