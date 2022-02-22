Италия

Римская команда хочет усилить центр поля.

Рома продолжает работу над усилением средней линии поля в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Football Insider, римский клуб хочет подписать полузащитника Пьера-Эмиля Хейбьерга из Тоттенхэма.

Источник утверждает, что Роме придется выложить за датского футболиста сумму порядка 25 миллионов фунтов.

Напомним, что ранее Пьер-Эмиль Хейбьерг высказался о работе с Антонио Конте, сотрудничество с которым считает фантастикой.