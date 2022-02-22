Италия

Боссы клуба довольны игрой испанского защитника.

Фланговый защитник Фиорентины, права которого принадлежат мадридскому Реалу, может остаться в итальянском клубе на постоянной основе.

Руководство "фиалок" довольно прогрессом футболиста и намерено выкупить его контракт у "сливочных". Представитель Фиорентины Беппе Боццо провел предварительные переговоры с Реалом, которые в клубе оценивают как положительные, сообщает Николо Скира.

Ожидается, что в мае стороны вновь сядут за стор переговором и договорятся о сумме выкупа футболиста.

В текущем сезоне Одриосола провел 21 матч в футболке Фиорентины, по разу отличившись забитым мячом и результативной передачей.

Transfermakt оценивает исполнителя в 10 млн евро.

Ранее стало известно, что один из полузащитников Реала намерен покинуть клуб.