Испанец готов сменить клубную прописку.
Лукас Васкес, getty images
20 февраля 2022, 21:32
Лукас Васкес получает мало игрового времени в текущем сезоне и не собирается это так оставлять.
Как сообщает издание El Nacional, 30-летний испанский полузащитник принял решение покинуть мадридский Реал.
Несмотря на продление контракта прошлым летом, "королевский клуб" готов отпустить Лукаса Васкеса уже летом.
В текущем сезоне полузащитник провел 27 поединков на клубном уровне, отметившись забитым голом.
Напомним, что до продления контракта с Реалом Лукас Васкес привлекал серьезный интерес Милана.