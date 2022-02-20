Испания

Испанец готов сменить клубную прописку.

Лукас Васкес получает мало игрового времени в текущем сезоне и не собирается это так оставлять.

Как сообщает издание El Nacional, 30-летний испанский полузащитник принял решение покинуть мадридский Реал.

Несмотря на продление контракта прошлым летом, "королевский клуб" готов отпустить Лукаса Васкеса уже летом.

В текущем сезоне полузащитник провел 27 поединков на клубном уровне, отметившись забитым голом.

Напомним, что до продления контракта с Реалом Лукас Васкес привлекал серьезный интерес Милана.