Италия

Бразильский форвард покинул поле на носилках.

Нападающий Ювентуса Кайо Жорже неудачно сыграл за молодежную команду — Твиттер журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В турнире U-23 форвард вышел на поле лишь во второй раз в нынешнем сезоне, и из-за травмы колена покинул поле на носилках и в слезах.

Степень серьезности травмы и срок восстановления пока не сообщается.

За первую команду 20-летний бразилец провел 11 матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне, но пока не забивал.