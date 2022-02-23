Италия

Клуб из МЛС близок к подписанию еще одного представителя Серии А.

Защитник Дженоа Доменико Кришито близок к переходу в МЛС.

Футболист согласовал контракт с Торонто и готов присоединиться к канадскому коллективу уже в марте, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Стороны согласовали сделку на два года и сейчас Торонто ведет переговоры с генуэзцами о компенсации за досрочное расторжение контракта с футболистом. Отметим, что контракт Дженоа и Кришито рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету Кришито 16 матчей за "грифонов", в которых он сумел отличиться шестью забитыми мячами, а также отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий Наполи Лоренцо Инсинье перейдет в Торонто в летнее трансферное окно.