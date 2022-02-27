Италия

Відбувся черговий матч італійського чемпіонату.

У поєдинку 27 туру італійської Серії А Рома в гостях здобула мінімальну перемогу над Ромою з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний м'яч був забитий на дев'ятій компенсованій хвилині до другого тайму, коли команда Жозе Моуріньо заробила пенальті, який реалізував Абрахам.

Також зазначимо, що Спеція, починаючи з 45 хвилин грала в меншості через вилучення Аду, який отримав дві жовті картки за шість хвилин.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко провів поєдинок на лаві запасних.

Після 27 турів Рома набрала 44 очки і посідає шосте місце у турнірній таблиці, а у Спеції 26 балів та 16 рядок.

Спеція — Рома 0:1

Гол: Абрахам, 90+9 (з пенальті).