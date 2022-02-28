Италия

Наставник Спеції залишився незадоволеним суддівством у поєдинку Серії А.

У поєдинку 27 туру італійської Серії А Рома в гостях здобула мінімальну перемогу над Спецією з рахунком 1:0.

Головний тренер Спеції Тіаго Мотта прокоментував поєдинок, у якому його підопічні пропустили вирішальний м'яч на дев'ятій доданій хвилині.

"Ми повністю контролювали гру не зважаючи на те, що грали вдесятьох. Я пишаюсь своєю командою, ми провели дуже гарний поєдинок. Звісно, ми думали про перемогу. Чому ні? Спеція теж створювала моменти біля воріт суперника.

Теперь я очікую на вибачення від суддіського корпусу та від рефері, що обслуговував цей матч. Я розумію, что під заверешння сезону зростає тиск на великі клуби, але ми теж сплачуємо податки", — наголосив фахівець для Football Italia.

Після 27 турів Рома набрала 44 очки і посідає шосте місце у турнірній таблиці, а у Спеції 26 балів та 16 рядок.