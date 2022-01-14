Италия

Португалец рассказал о победе над "грифонами".

Нападающий Милана Рафаэль Леау прокомментировал результат матча с Дженоа (3:1), в котором он отличился одним из голов "россонери".

"Я хотел сделать кросс, потому что у нас есть Жиру, который хорошо играет в воздухе. Если у меня не хватает пространства для удара, я совершаю кросс, и именно это я делал в той ситуации.



Выхожу ли я в старте или со скамейки, я всегда стараюсь помочь команде. Я рад, что мне удалось забить и мы одержали победу.

Я счастлив в Милане. Это большой клуб, я люблю город, посмотрим, как сложится ситуация", – рассказал Леау в комментарии порталу Football Italia.

Ранее сообщалось, что Милан начал переговоры по новому контракту с Леау.