Италия

Захисник туринського клубу розповів про стан справ в команді.

Захисник туринського Ювентусу та збірної Нідерландів Маттейс Де Лігт висловився щодо стану справ у команді.

Також, футболіст розповів про своє майбутнє в італійській команді.

"Я помічаю і мені подобається, що клуб покладає на мене все більше відповідальності. Наразі К'єлліні та Бонуччі страждають від ушкодженнь та це стає додатковою мотивацією для мене — бути лідером захисту.

Те, що сказав Райола три місяці тому — залишилось три місяці тому. Все може змінитись в інший бік. Зараз я зусередженний на тому, щоб досягти цілей на сезон разом із Ювентусом", — наводить слова Де Лігта Football Italia.

Нагадаємо, раніше наставник Ювентуса Аллегрі висловився щодо майбутнього кубкового матчу із Фіорентиною.