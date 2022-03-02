Италия

Верона готова активувати опцію викупу 26-річного аргентинця за 10 мільйонів євро.

Орендований нападник Верони Джованні Сімеоне може стати повноцінним гравцем клубу, тоді як зараз його контракт належить Кальярі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Верона готова активувати опцію викупу 26-річного аргентинця за 10 мільйонів євро.

Також зазначається, що футболіст може підписати контракт із клубом до літа 2026 року.

Цього сезону Сімеоне провів 24 матчі, в яких забив 15 голів і віддав 4 результативні передачі.