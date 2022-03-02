Верона готова активувати опцію викупу 26-річного аргентинця за 10 мільйонів євро.
Джованні Сімеоне, Getty Images
02 марта 2022, 15:39
Орендований нападник Верони Джованні Сімеоне може стати повноцінним гравцем клубу, тоді як зараз його контракт належить Кальярі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
Верона готова активувати опцію викупу 26-річного аргентинця за 10 мільйонів євро.
Також зазначається, що футболіст може підписати контракт із клубом до літа 2026 року.
Цього сезону Сімеоне провів 24 матчі, в яких забив 15 голів і віддав 4 результативні передачі.