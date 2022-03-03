Италия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

У першій дуелі півфінального раунду Кубку Італії-2021/22 Фіорентина не змогла використати приголомшливу підтримку власних трибун для того, аби обіграти туринський Ювентус на його шляху до захисту титулу. Найбільш гірким фактом у цій ситуації є те, що "лілії" не змогли втримати навіть нічиєї, пропустивши від власного ж гравця наприкінці матчу.

Огляд матчу:

Фіорентина — Ювентус 0:1

Гол: Венуті, 90+1 (авт.).

Фіорентина: Терраччано — Одріосола (Венуті, 46), Міленкович, Ігор, Біраги — Кастровіллі (Дункан, 82), Торрейра, Бонавентура — Іконе (Гонсалес, 83), Пьонтек (Кабрал, 65), Сапонара (Сотт)

Ювентус: Перін — Данило, Де Лігт, Де Шильо — Аке (Куадрадо, 46), Локателлі, Артур, Рабіо, Лука Пеллегріні — Влахович, Кін (Мората, 59).

Попередження: Бонавентура, Міленковіч — Пеллегріні, Де Шильо.