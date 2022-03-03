Одразу дві перші півфінальні дуелі Кубку Італії ризикували завершитися без голів, проте захисник "лілій" був проти цього.
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Фіорентина — Ювентус 0:1
Гол: Венуті, 90+1 (авт.).
Фіорентина: Терраччано — Одріосола (Венуті, 46), Міленкович, Ігор, Біраги — Кастровіллі (Дункан, 82), Торрейра, Бонавентура — Іконе (Гонсалес, 83), Пьонтек (Кабрал, 65), Сапонара (Сотт)
Ювентус: Перін — Данило, Де Лігт, Де Шильо — Аке (Куадрадо, 46), Локателлі, Артур, Рабіо, Лука Пеллегріні — Влахович, Кін (Мората, 59).
Попередження: Бонавентура, Міленковіч — Пеллегріні, Де Шильо.