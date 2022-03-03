Италия

Ювентус завдяки автоголу під завісу матчу здолав Фіорентину

Одразу дві перші півфінальні дуелі Кубку Італії ризикували завершитися без голів, проте захисник "лілій" був проти цього.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті. Фіорентина — Ювентус 0:1

Гол: Венуті, 90+1 (авт.). Фіорентина: Терраччано — Одріосола (Венуті, 46), Міленкович, Ігор, Біраги — Кастровіллі (Дункан, 82), Торрейра, Бонавентура — Іконе (Гонсалес, 83), Пьонтек (Кабрал, 65), Сапонара (Сотт) Ювентус: Перін — Данило, Де Лігт, Де Шильо — Аке (Куадрадо, 46), Локателлі, Артур, Рабіо, Лука Пеллегріні — Влахович, Кін (Мората, 59). Попередження: Бонавентура, Міленковіч — Пеллегріні, Де Шильо.