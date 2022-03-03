Италия

Керманич Фіорентини підбив підсумки матчу проти Ювентуса.

Фіорентина не змогла використати перевагу власного поля у першій грі проти туринського Ювентусу, пропустивши від власного гравця вже в компенсований час (0:1).

Фіорентина — Ювентус 0:1 Відео голу та огляд матчу

Головний тренер "лілій" Вінченцо Італьяно після завершення гри підбив підсумки виступу власної команди.

"На жаль, ми, як і раніше, не виявляємо гостроти на останніх хвилинах ігор, коли можемо здолати опір супротивників, а потім програємо. Це сталося із Сассуоло, а сьогодні лишень повторилося.

Не знаю, чого ще я можу вимагати від команди? Ми завдали 22 ударів по воротах, майже нічого не пропустили в обороні. Це мій перший рік роботи у клубі, усе йде добре, але нам не вистачає цієї вишеньки на торті. Попереду ще матч-відповідь, і ми поїдемо в Турін, щоб зіграти в нашу гру.

Було важливо зберегти "сухий" лист, тому пропускати подібним чином дуже боляче. Залишилося ще 90 хвилин, ми намагатимемося зберегти той самий настрій і створити стільки ж моментів, як сьогодні ввечері, а потім подивимося, що вийде.

Проблема в тому, що коли ви так багато працюєте над створенням, ви хочете, щоб ігри стали на правильну дорогу якомога раніше, щоб потім ви могли контролювати матч. Якщо гра залишиться відкритою, Юве покарає вас за першої ж помилки.

Це — не той результат, якого ми хотіли, та навіть якби матч закінчився з рахунком 0:0, нам все одно потрібен був би гол у матчі-відповіді. Отже, результат змінюється, але ми повинні грати так само і намагатися досягти кращого результату, аніж сьогодні ввечері.

У Іконе була найкраща наша можливість для голу, коли він улучив у стійку майже порожніх воріт після того, як він, здавалося б, зробив важку роботу з контролю м’яча та виходу з-під опіки.

Ця проблема у нас була з самого початку сезону, оскільки вінгери так старанно працюють, вони так багато створюють, але їм ще потрібно вірити в себе і бути трохи рішучішими в останній третині поля.

Іконе провів хорошу гру, але він міг забити два голи у ворота Сассуоло, ще два тут, нам треба вбити йому в голову, що голи важливі.

Ми повинні бути більш пильними, відчувати небезпеку і бути готовими. Ми цього не робимо, і нас за це регулярно карають.

Здавалося, що цього вечора могло статися будь-що, окрім програшу. Що мене більше злить, то це те, що ми не конвертуємо наші шанси і нашу перевагу в голи. Я сказав хлопцям, що це означає, що ми маємо ще багато роботи і потрібно вигравати матчі", — відзвітував італійський спеціаліст.

Свій наступний матч Фіорентина проведе вдома проти Верони.