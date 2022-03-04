Италия

Екс-футболіст туринців висловився щодо португальского форварда.

Екс-партнер Криштіану Роналду по Ювентусу та Реалу Самі Хедіра висловився щодо португальского футболіста та його каденції у туринському гранді.

Німець вважає, що егоїзм Роналду був значно вище у Ювентусі, ніж у стані "вершкових".

"Я вважаю, що в нас із Криштіану нормальні взаємовідносини, за два тижні ми зустрінемось у Лос-Анджелесі. Щодо його виступів, то в Реалі він був більш командним, а до Турину прибув вже досить зрілим та більш егоїстичним.

Думаю, саме його спрямованність на командну роботу у Реалі допомогли нам здобути всі ті трофеї, що ми виграли", — наводить слова Хедіри Sky Italia.

Відзначимо, що Хедіра та Роналду грали разом за мадридський Реал в період з 2010 по 2015 роки, а згодом до 2021 року у Ювентусі.

Сам Хедіра наразі завершив професійні виступи у якості футболіста.