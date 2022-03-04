Италия

Італійський клуб хоче посилити атакувальну лінію.

Інтер розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Tuttosport, італійський клуб повернувся до кандидатури нападаючого Борусії М Маркуса Тюрама.

Цього сезону французький футболіст взяв участь у 18 іграх (656 хвилин), у яких відзначився забитим голом.

Нагадаємо, що раніше Тюрам був дискваліфікований на шість матчів за плювок в обличчя супернику.