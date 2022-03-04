Італійський клуб хоче посилити атакувальну лінію.
Маркус Тюрам, getty images
04 марта 2022, 19:19
Інтер розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Tuttosport, італійський клуб повернувся до кандидатури нападаючого Борусії М Маркуса Тюрама.
Цього сезону французький футболіст взяв участь у 18 іграх (656 хвилин), у яких відзначився забитим голом.
Нагадаємо, що раніше Тюрам був дискваліфікований на шість матчів за плювок в обличчя супернику.