Италия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

Римський Лаціо напередодні став ще однією командою, яка зуміла скористатися поразкою бергамаської Аталанти у грі проти Роми, та приблизився на відстань у один пункт до колективу Джан П’єро Гасперіні. Для цього "орлам" довелося обігравати на виїзді сардинській Кальярі.

Огляд матчу:

Кальярі — Лаціо 0:3

Голи: Іммобіле, 19, Альберто, 42, Андерсон, 62

Кальярі: Краньо — Голданіга (Чепітеллі, 77), Ловато, Алтаре (Карбоні, 57) — Белланова, Дейола (Паволетті, 57), Грассі, Марін, Далберт (Дзаппа, 77) — Перейро (Баселлі, 67), Жоао Педро.

Лаціо: Стракоша — Марушич, Луїс Феліпе, Ачербі, Раду — Мілінковіч-Савіч, Лейва, Луїс Альберто (Башич, 88) — Андерсон (Ромеро, 84), Іммобіле, Дзакканьї (Педро, 68).

Попередження: Альтаре, Марін, Ловато — Марушич.

На 89-й хвилині був вилучений Адам Марушич (Лаціо) (друге попередження).

Джерело: MEGOGO