Италия

Туринці шукають чергове посилення в оборону.

Туринський Ювентус у поточному сезоні незвично, як для себе, багато пропускає м’ячів у власні ворота, тому наступної трансферної кампанії буде приділяти увагу також і власній ланці оборони.

Кандидатом на посилення обойми "зебр" у цьому плані є гравець сардинського Кальярі Рауль Белланова, який у своєму 21-річному віці має регулярну практику в поточному сезоні, зігравши 21 матч, у яких йому випали нагоди одного разу вразити чужі ворота та двічі віддати гольові передачі.

Як повідомляє італійський журналіст Ромео Агресті, "россоблу" будуть наполягати на сумі відступних від 8 до 9 млн євро.

Варто відзначити, що в момент трансферу гравця зі французького Бордо на правах оренди минулим літом, туринці також цікавилися послугами Белланови, проте той вирішив обрати для себе більшу вірогідність отримати постійне місце на футбольному полі.