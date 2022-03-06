Италия

Хавбек Лаціо висловився щодо останніх результатів команди.

Атакуючий хавбек Лаціо Феліпе Андерсон прокоментував останні результати команди, а також розповів про задачі колективу на останок сезону.

"Звичайно, ми були розчаровані останніми результатами. Безумовно, чим більше команда відпочиває — тим краще вона може підготуватися до наступних поєдинків. В нас були матчі єврокубкові і це виснажливо відображалось на нашому стані.

Звісно нам прикро, що ми вилетілі із єврокубків, але з іншої сторони в нас є час згрупуватися в чемпіонаті. Ми зробимо все, щоб потрапити до Ліги чемпионів", — наводить слова бразильця Sky Sports.

Відзначимо, що Лаціо наразі посідає сьому сходинку в турнирній таблиці та відстає від четвертого, "лігочемпіоніського" місця на чотири бали.

Нагадаємо, що на Football.ua доступно відео забитих м'ячів та огляд матчу Кальярі — Лаціо.