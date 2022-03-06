Римляни хочуть підписати сербського воротаря.
Міле Свілар, Getty Images
06 марта 2022, 13:58
Голкіпер Бенфіки Міле Свілар потрапив у сферу інтересів Роми, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Римляни прагнуть підсилити позицію голкіпера і спробують підписати Свілара вільним агентом. "Вовки" запропонували сербському воротарю чотирирічний контракт з можливістю продовження ще на рік.
Цього сезону 22-річний гравець провів 11 матчів у складі Бенфіки, пропустивши 12 голів.
Раніше повідомлялося, що Рома хоче підписати нападника Штутгарта Сасу Каладжича.