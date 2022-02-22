Италия

Защитник Барселоны также не против перебраться в Италию.

Сержиньо Дест вновь оказался в сфере интересов Ромы — утверждает Gazzetta dello Sport.

Защитник Барселоны, которого слухи связывают с Монако, оценивается в 20 миллионов евро, и чтобы добыть необходимую сумму, Рома готова рассмотреть предложения по Рику Карсдорпу и Матиасу Винье.

Также возможны варианты с продажей находящихся в аренде Флессандро Флоренци и Джастина Клюйверта.

Сам Дест, если уж покидать Ла Лигу, считает для себя вариант с Серией А более привлекательным, чем с Лигой 1.