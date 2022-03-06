Италия

Відбувся черговий двобій 28 туру італійського чемпіонату.

У поєдинку 28-го туру італійської Серії А туринський Ювентус на своєму полі мінімально обіграв Спецію з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол у матчі був забитий у середині першого тайму, коли на 21 хвилині Альваро Мората скористався передачею Мануеля Локателлі.

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко з'явився на полі на 76 хвилині зустрічі, але допомогти своїй команді уникнути поразки не зміг.

Після 28 турів Ювентус набрав 53 очки і посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії, а у Спеції – 26 балів та 16 рядок.

Ювентус — Спеція 1:0

Гол: Мората, 21.

Ювентус: Щесни — Лукас да Сілва, Де Лігт, Ругані — Куадрадо, Локателлі, Артур, Рабіо, Пеллегріні (Бернардескі, 63) — Влахович (Кін, 85), Мората.

Спеція: Проведель — Феррер, Ерліч, Ніколау, Реце — Агудело, Маджоре (Бурабія, 76), Бастоні — Верде, Гьясі, Манай (Коваленко, 76).

Попередження: Влахович, Пеллегріні, Бернардескі — Ерліч, Бурабія.