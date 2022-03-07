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Наполі — Мілан, Getty Images
07 марта 2022, 07:20
У центральному поєдинку 28-го туру італійської Серії A Мілан зумів здобути надважливу перемогу над неаполітанським Наполі за рахунок єдиного голу французького нападника Олів’є Жиру на початку другого тайму. Завдяки цьому результату колектив Стефано Пьолі знову очолив чемпіонські перегони
Огляд матчу:
Наполі — Мілан 0:1
Гол: Жиру, 49
Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кулібалі, Руї — Лоботка (Лосано, 82), Руїс — Політано (Унас, 67), Зьєлінські (Замбо-Ангісса, 82), Інсіньє (Ельмас, 67) — Осімхен.
Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 80), Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі (Круніч, 68), Беннасер — Мессіас (Салемакерс, 79), Кессьє, Леау (Ібрагімович, 89) — Жиру (Ребіч, 68).
Попередження: Кулібалі, Ррахмані, Осімхен, Унас — Жиру, Ернандес, Меньян, Флоренці.