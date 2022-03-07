Италия

Нападник неаполітанців підсумував поразку від Мілану.

Неаполітанський Наполі у рамках 28-го туру італійської Серії A з мінімальним рахунком поступився Мілану на власному полі (0:1).

Наполі — Мілан 0:1 Відео голу та огляд матчу

Капітан "південців" Лоренцо Інсіньє після закінчення гри розповів про настрій команди в роздягальні.

"Ми повинні взяти на себе більшу частину провини за цю поразку, навіть якщо ми боролися до кінця. Цей результат справді розчарував багатьох уболівальників, які нас тут підтримували. За це шкода найбільше.

Цей матч був нашою можливістю, яку ми згаяли. Проте, ми зараз не повинні шкодувати себе, бо попереду ще багато ігор. Як і раніше, буде досить важко, тому ми повинні зберігати концентрацію.

Немає сенсу щось говорити, у роздягальні був просто суцільний сум. Краще почекати, допоки ми зможемо проаналізувати, що пішло не так із нашою холоднокровністю.

Звичайно, нам завжди хочеться тішити власних фанатів, але якщо ми будемо грати з такими ж результатами, як сьогодні ввечері, про нас ніхто й ніколи не згадає.

Ми маємо спиратися на позитивні моменти. Ця поразка завдає біль. Важко висловити словами, але ще є час змінити все. Ми маємо працювати краще", — підсумував італійський гравець.

У наступному турі неаполітанський Наполі зіграє на виїзді проти Верони.