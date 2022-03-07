Италия

Нападник Мілану висловився щодо останніх результатів команди.

Завдяки мінімальній перемозі над Наполі Мілан повернувся на першу сходинку у турнирній таблиці Серії А.

Нападаник "россонері" Олив'є Жиру висловився щодо можливості триумфу команди у чемпіонаті Італії.

"Ми йдемо від матчу до матчу. Ми не говоримо про Скудетто у пресі, адже попереду ще багато поєдинків, але ми дуже амбітні.

Мої голи? Я намагаюсь демонструвати свою гру та опинитись у потрібному місці в потрібний час. Ми виграли матч у претендента на чемпіонство, але вся боротьба попереду. Зрештою, ці три очки можуть відіграти вирішальне значення", — наводить слова футболіста Sky Italia.

Відзначимо, що відео голу та огляд матчу Наполі — Мілан є на нашому сайті.