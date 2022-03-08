Италия

Форвард не може узгодити новий контракт із клубом.

Форвард Наполі та збірної Белгії Дріс Мертенс може залишити свій клуб наприкінці сезоне як вільний агент.

Сторони досі не почали перемовини щодо нового контракту, повідомляє Ніколо Скіра.

Сам белгієць не против залишитись у Наполі, але сам клуб не квапиться пропонувати Мертенсу новий контракт. Справа в тому, що боси клубу мають намір дещо омолодити склад і 34-літній футболіст може у ці плани не вписатись.

У поточному сезоні Серії А на рахунку Мертенса 21 матч у футболці Наполі, в яких він забив сім м'ячів, а також віддав одну гольову передачу. Окрім того, форвард зіграв шість матчів у Лізі Європи, відзначившись одним забитим м'ячем.

Раніше сам форвард висловився щодо свого майбутього у Наполі.