Италия

Бельгийский футболист подтвердил возможность ухода из неаполитанского клуба.

Нападающий Наполи и сборной Бельгии Дрис Мертенс высказался о своем контракте с "партенопейцами", который истекает летом 2022 года.

Футболист не исключил возможность попробовать свои силы в другом клубе.

"В моем контракте действительно есть пункт о пролонгации. Я не знаю, воспользуется им клуб или нет, но если мне придется уйти — я это сделаю с высоко поднятой головой.

Все девять лет в Наполи я счастлив. Я отдал всего себя клубу и он отплатил мне тем же. Хочу ли я продолжить играть за эту команду? Безусловно. Если руководство решит иначе, то мы пожмем друг другу руки и разойдемся. В таком случае, я приобрету новый опыт в другом клубе", — приводит слова Мертенса Football Italia.

В текущем сезоне 34-летний бельгиец провел 16 поединков за Наполи во всех турнирах, в которых сумел отличиться шестью забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Наполи не против продлить контракт с Мертенсом, но на своих условиях.