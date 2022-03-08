Италия

Керівництво "нерадзуррі" хоче збільшити зарплату для головного тренера.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі може продовжити контракт із міланським клубом, повідомляє Football-Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" має намір запропонувати 45-річному італійцю нову угоду до літа 2024 з опцією продовження ще на один сезон.

Також зазначається, що в новій угоді Інтер передбачає збільшення окладу для фахівця з 4,5 млн. євро на рік до 5 млн. Також у ній будуть різні бонуси за успіхи команди.

Нагадаємо, Індзагі очолює Інтер із червня минулого року. Його нинішня угода з італійським клубом розрахована до літа 2023 року.

Після 27 ігор Інтер набрав 58 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А, відстаючи від Мілана на два бали, але має гру у запасі.