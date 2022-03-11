Италия

Римлянам доведеться поповнювати втрати у захисті.

Лаціо втратить кілька гравців оборонної лінії в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Football Italia з посиланням на La Gazzetta dello Sport, стан римлян покинуть Луїс Феліпе та Патрік, контракти яких добігають кінця.

Для Ачербі його стосунки з фанатами та проблеми з адаптацією до системи Мауріціо Саррі роблять відхід досить вірогідним.

Джерело повідомляє, що у Лаціо планують перебудувати гру команди під схему 4-3-3 та запросити відповідних виконавців.