Италия

Клуб призиває допомогти нашій країні.

Італійська Верона на своєму офіційному сайті повідомила, що організовує збір допомоги постраждалим від війни в Україні.

Усі бажаючі зможуть принести довготривалі продукти харчування та медикаменти, які будуть відправлені безпосередньо в Україну.

"Навіть проста пачка макаронних виробів може змінити ситуацію", — пишеться на сайті клубу.

Збір буде проводитись усередині автостоянки, розташованої за кілька метрів від стадіону клубу Марк Антоніо Бентегоді.