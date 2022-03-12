Клуб призиває допомогти нашій країні.
ФОТО ФК Верона
12 марта 2022, 18:26
Італійська Верона на своєму офіційному сайті повідомила, що організовує збір допомоги постраждалим від війни в Україні.
Усі бажаючі зможуть принести довготривалі продукти харчування та медикаменти, які будуть відправлені безпосередньо в Україну.
"Навіть проста пачка макаронних виробів може змінити ситуацію", — пишеться на сайті клубу.
Збір буде проводитись усередині автостоянки, розташованої за кілька метрів від стадіону клубу Марк Антоніо Бентегоді.
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